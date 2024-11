Paris erhöht Polizeiaufgebot vor Spiel gegen Israel

Nach den antisemitisch motivierten Ausschreitungen in Amsterdam hat die französische Polizei die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Israel am Donnerstagabend in Paris massiv erhöht. Wie der Pariser Polizeichef Laurent Nunez am Sonntag mitteilte, werden rund 4000 Polizisten in der Stadt und rund um das Stade de France im Einsatz sein.