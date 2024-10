Portugal verpasst vorzeitigen Viertelfinal-Einzug

Zähes Remis in Schottland: Superstar Cristiano Ronaldo hat mit der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale der Nations League verpasst. Beim 0:0 im Glasgower Hampden Park konnten die Portugiesen ihr spielerisches Übergewicht nicht in Tore ummünzen. Schottland hingegen sammelte einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus Liga A.

Portugal, bei denen Bayern-Profi Joao Palhina in der Startelf stand, dominierte die Partie nahezu nach Belieben, sorgte aber nur für wenig Torgefahr. Die beste Chance hatte Bruno Fernandes (88.), der an einem starken Reflex von Schottlands Keeper Craig Gordon scheiterte. Die letzten beiden Partien der Gruppe A1 bestreitet Portugal am 15. November gegen Polen und drei Tage später in Kroatien.