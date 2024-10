"Erbärmlicher Abend": Koeman und Oranje in der Kritik

Auf die vernichtende Kritik aus der Heimat hatte sich Ronald Koeman schon eingestellt. "Ich kann mir vorstellen, dass es chaotisch aussah. Wir haben in allen Belangen versagt, also können Sie auf mich schießen", sagte der Bondscoach nach der ernüchternden 0:1-Niederlage in München gegen Deutschland, bei der sich die Niederländer in der Nations League weit entfernt von ihrer Bestform präsentiert hatten: "Sie waren in allen Bereichen des Fußballs besser als wir."