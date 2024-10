"Maldini-Dynastie": Daniel Maldini feiert Italien-Debüt

Auf Cesare und Paolo Maldini folgt nun Daniel Maldini. Der 23 Jahre alte Profi der AC Monza hat am Montagabend beim 4:1 (1:0)-Sieg gegen Israel in der Nations League sein Debüt für die italienische Fußball-Nationalmannschaft gegeben. Damit ist Daniel Maldini nach seinem Vater Paolo und Großvater Cesare der dritte Spieler aus der Familie Maldini in den Diensten der "Squadra Azzurra".