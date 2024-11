"Taumelnd schwache" Belgier - doch Tedesco bleibt optimistisch

Domenico Tedesco hat von seiner belgischen Fußball-Nationalmannschaft nach der empfindlichen Pleite gegen Italien eine schnelle Reaktion gefordert und sich dabei auch selbst in die Pflicht genommen. "Wir müssen jetzt umschalten, wir haben nur zwei Tage dazwischen", sagte der deutsche Trainer nach dem 0:1 (0:1) gegen die Squadra Azzurra, "jeder, ich inklusive, wird dann alles geben".

Die Pleite in der Nations League bedeutete das vierte Spiel ohne Sieg. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen kann Belgien nicht mehr das Viertelfinale erreichen, der Druck auf Tedesco wächst. Die belgische Zeitung De Standaard erlebte eines der "schlechtesten Spiele unter Domenico Tedesco" und rügte die "taumelnd schwache" belgische Mannschaft.

Im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag gegen Israel (20.45 Uhr/DAZN) in Budapest könnte Belgien sogar noch auf den letzten Platz abrutschen - der direkte Abstieg droht. Tedesco will es dort "mit der Coolness machen, die wir brauchen", sagte er. Die Situation bereite dem 39-Jährigen keineswegs Sorgen. "Ich bin immer zuversichtlich", versicherte Tedesco: "Wenn wir gegen Frankreich und Italien wettbewerbsfähig waren, müssen wir es auch gegen Israel sein."