Schriebl übernimmt Österreichs Fußballerinnen

Alexander Schriebl ist neuer Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Der 46-Jährige kommt vom FC Bergheim aus der Frauen-Bundesliga und wird die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) in der anstehenden Nations League erstmals als Teamchef betreuen. Im zweiten Gruppenspiel am 25. Februar trifft das ÖFB-Team in Nürnberg auf Deutschland.