Sieg in Italien: Frankreich sichert sich Gruppensieg

Frankreichs Fußballer haben das Nations-League-Topspiel in Italien gewonnen und sich auf der Zielgeraden den Gruppensieg gesichert. Der Vizeweltmeister von Nationaltrainer Didier Deschamps schlug die Gastgeber im Giuseppe-Meazza-Stadion mit 3:1 (2:1), am letzten Spieltag gelang noch der Sprung an die Spitze der Gruppe A2.

Adrien Rabiot (2./65.) mit einem Doppelpack und ein unglückliches Eigentor von Italiens Torhüter Guglielmo Vicario (33.), dem nach einem Freistoß des bärenstarken Lucas Digne der Ball von der Latte an den Rücken sprang, entschieden die Partie zugunsten der Gäste. Der zwischenzeitliche Anschluss von Andrea Cambiaso (35.) reichte Italien nicht, um die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen - Frankreich benötigte einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung. Die beiden früheren Weltmeister hatten schon vor dem Duell am Sonntagabend die Teilnahme am Viertelfinale sicher.

Italien ist als Zweiter nun einer von drei möglichen Gegnern der deutschen Nationalmannschaft, die als Sieger ihrer Gruppe A3 feststeht. Die Auslosung findet am kommenden Freitag (22. November) in Nyon statt.