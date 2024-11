Tschechien steigt in die A-Liga auf - Ukraine in den Play-offs

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft hat den Aufstieg in die A-Liga der Nations League geschafft. In der bis zum Schluss spannenden Gruppe B1 setzte sich das Team um den Hoffenheimer Torschützen Adam Hlozek mit 2:1 (2:0) gegen Georgien durch und festigte damit die Tabellenspitze. Rang zwei und damit einen Platz in den Play-offs sicherte sich die Ukraine mit einen 2:1 (2:0)-Erfolg in Albanien.

Pavel Sulc (3.) und Hlozek (24.) brachten den Favoriten in Olmütz früh auf die Siegerstraße, Georges Mikautadze konnte für die Georgier nur noch verkürzen (60.). Einen ähnlichen Frühstart legte in Tirana auch die Ukraine hin, durch die Tore von Oleksandr Sintschenko vom FC Arsenal (5.) und Roman Jaremtschuk (10.) schob sich das vom Krieg gebeutelte Land am letzten Spieltag noch von Rang vier auf zwei. Nedim Bajrami (75./Foulelfmeter) traf für Albanien, das als Tabellenletzter in die C-Liga absteigt.