Ungarn in DFB-Gruppe wieder im Rennen

Ungarn kann dank des Ex-Leipzigers Dominik Szoboszlai in der Nations-League-Gruppe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach seinem ersten Sieg Ansprüche auf einen Platz im Viertelfinale anmelden. Die Magyaren, zum Auftakt in Deutschland mit 0:5 untergegangen, siegten in Zenica gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina durch einen Doppelpack des Liverpooler Mittelfeldstars (38. und 50., Foulelfmeter) 2:0 (1:0) und zogen mit dem Tabellenzweiten Niederlande gleich.

Die Gäste erwiesen sich auf dem Balkan als effiziente Mannschaft. Denn die vom früheren Bundesliga-Profi betreuten Hausherren, die mit vier Deutschland-Legionären in der Anfangsformation angetreten waren, agierten drei Tage nach ihrer 1:2-Niederlage gegen Deutschland in der Defensive konsequenter und ließen nur wenig zu. Für ihren ersten Erfolg war die Balkan-Elf allerdings in der Offensive zu harmlos.