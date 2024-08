0:3 zum Auftakt: Napoli-Trainer Conte entschuldigt sich

Anzeige

Antonio Conte konnte nicht anders, als sich zu entschuldigen. "Wir haben uns wie Schnee in der Sonne aufgelöst", sagte der neue Trainer des italienischen Erstligisten SCC Neapel nach dem Horrorstart in die neue Serie-A-Saison bei Sky: "Ich kann mich nur bei den Neapel-Fans entschuldigen, die uns mit so großer Leidenschaft unterstützen."

Mit einem 0:3 (0:0) bei Hellas Verona war der Meister der Saison 2022/23 am Sonntagabend in die neue Spielzeit gestartet. "Ich bin der Trainer und muss die Verantwortung für diese Situation übernehmen. Die zweite Halbzeit war unannehmbar, wir müssen uns schämen und hart arbeiten, um diese Lage zu ändern", sagte Conte.

Der 55-Jährige, vormals unter anderem Trainer der italienischen Nationalmannschaft und des FC Chelsea, hatte im Sommer den Posten übernommen, nachdem der Verein in der abgelaufenen Saison als Zehnter erst zum zweiten Mal in den jüngsten 15 Jahren die Europacup-Plätze verpasst hatte. Sein Debüt geriet nun zum "Alptraum", wie die Gazzetta dello Sport kommentierte: "Der Klub versinkt in eine dunkle Nacht".

Ohnehin ist die Situation in Neapel angespannt. Vor kurzem hatte Conte beklagt, dass Eigentümer Aurelio De Laurentiis in dieser Saison kaum in neue Spieler investiert habe. Zudem ist die Zukunft des nigerianischen Stürmerstars Victor Osimhen ungewiss. Erwartet wird, dass er bis Ende August den Klub verlassen könnte.