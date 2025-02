1. und 2. Bundesliga: Zuschauerrekord in der Hinrunde

Zuschauerrekord: In der Hinrunde der laufenden Saison haben so viele Fans wie nie zuvor die Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundesliga im Stadion verfolgt. 10,38 Millionen Tickets setzten die 36 Proficlubs ab, das sind rund 100.000 mehr als in der Hinrunde der bisherigen Rekordsaison 2023/24. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mit.

Die beiden Ligen seien "Garanten für hochklassigen Fußball und ein großartiges Stadionerlebnis. Der erneute Zuschauerrekord unterstreicht die Bedeutung der Klubs in der Gesellschaft sowie die Treue der Fans, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz.

Während die absolute Zuschauerzahl in der Bundesliga von 5,99 Million (2023/24) auf 5,83 Millionen sank, boomt die 2. Liga: 4,55 Millionen Tickets wurden abgesetzt - der höchste Wert in der Geschichte des Unterhauses. Es habe Verschiebungen gegeben, "die vor allem aus Auf- und Abstiegen resultieren", heißt es in der Mitteilung.

Die Bundesliga kommt auf einen Durchschnitt von 38.079 Zuschauern pro Partie, die Auslastung stieg auf 95,9 Prozent. Derweil kamen im Unterhaus, in das der 1. FC Köln sowie Darmstadt 98 im Sommer abgestiegen waren, 29.761 Fans (2023/24: 27.959) im Durchschnitt bei einer Auslastung von 84,3 Prozent.

Darüber hinaus stiegen die Ticketpreise nur leicht: Eine Eintrittskarte in der Bundesliga kostete durchschnittlich 26,75 Euro, das sind 27 Cent mehr als im Vorjahr. Für einen Stehplatz zahlten die Anhänger 11,99 Euro (2023/24: 11,54 Euro). Ein Stadionbesuch in der 2. Bundesliga kostete im Schnitt 22,56 Euro (Stehplatz: 12,53) und war damit ebenfalls etwas teuer als in der Vorsaison.