1:0 gegen Verona: Rom klettert auf Platz sechs

Ohne Mats Hummels hat die AS Rom in der italienischen Fußballliga einen wichtigen Sieg im Kampf um die europäischen Plätze gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Claudio Ranieri setzte sich am Samstag 1:0 (1:0) gegen Hellas Verona durch, dabei saß Hummels über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Die Römer, die nun seit 17 Ligaspielen ungeschlagen sind, verdrängten damit zumindest vorübergehend Lazio von Platz sechs. Der Stadtrivale kann aber am Sonntag (18 Uhr/DAZN) mit einem Sieg bei CFC Genua wieder vorbeiziehen.

Eldor Schomurodow (4.) brachte das Heimteam früh in Führung. In der Folge verpasste es Rom, das am kommenden Samstag zu Spitzenreiter und Bayern-Bezwinger Inter Mailand muss, den zweiten Treffer nachzulegen.