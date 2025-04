4:2 nach 0:2: PSG nach Kraftakt im Pokalfinale

Frankreichs Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain hat im nationalen Pokal nur mit großer Mühe das Finale erreicht. Die Hauptstädter, denen ihre elfte Meisterschaft in 13 Jahren nur noch theoretisch zu nehmen ist, siegten im Halbfinale der Coupe de France in Lille gegen den Zweitligisten USL Dunkerque nach Zwei-Tore-Rückstand mit 4:2 (1:2).

Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé (45., 90.+4), Marquinhos (48.) und Désiré Doué (62.) drehten den völlig unerwarteten Rückstand beim Provinzklub. PSG strebt neben der Meisterschaft seinen 16. Pokalsieg an und ist zudem noch in der Champions League im Rennen.

Das zweite Halbfinale zwischen Zweitligist AS Cannes und Stade Reims, das in der Ligue 1 um den Klassenerhalt kämpft, findet am Mittwoch statt. Das Endspiel wird am 24. Mai im Stade de France in Saint-Denis ausgetragen.