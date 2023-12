Abbruch nach Herzstillstand: Premier-League-Spiel wird wiederholt

Anzeige

Die abgebrochene Premier-League-Spiel zwischen dem AFC Bournemouth und Luton Town wird in voller Länge wiederholt. Dies teilte die Liga am Mittwoch mit. Der neue Termin werde nach "Rücksprache mit den betroffenen Vereinen" festgelegt. Die Partie am Samstag wurde nach rund einer Stunde beim Stand von 1:1 vorzeitig beendet, nachdem Luton-Kapitän Tom Lockyer mit einem Herzstillstand auf dem Platz zusammengebrochen war.

Lockyer wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand war aber schon kurze Zeit später stabil. Derzeit werden weitere Untersuchungen durchgeführt.