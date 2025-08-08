Abschied aus Gladbach: Itakura wechselt zu Ajax

Abwehrchef Ko Itakura verlässt Borussia Mönchengladbach nach drei Jahren und spielt künftig für Ajax Amsterdam. Das gab der Fußball-Bundesligist vom Niederrhein am Freitagabend bekannt. Itakura erhält beim niederländischen Rekordmeister einen Vierjahresvertrag, Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den 28-Jährigen inklusive möglicher Boni bei rund zwölf Millionen Euro liegen. Sein Vertrag in Gladbach wäre noch bis 2026 gelaufen.

"Ko ist ein hervorragender Fußballer und ein hervorragender Mensch, der in seiner Zeit hier bei Borussia Fußstapfen hinterlassen hat", sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: "Er ist ein Qualitätsspieler, der sich immer in den Dienst der Sache gestellt hat. Daher respektieren wir seinen Wunsch, diese Qualitäten zukünftig auch in der Champions League zeigen zu dürfen." Auch die PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam sollen sich um die Dienste des Japaners bemüht haben.

Itakura war im Sommer 2022 von Manchester City und nach einer vorherigen Leihe zu Schalke 04 nach Mönchengladbach gewechselt. Der japanische Nationalspieler entwickelte sich schnell zum Leistungsträger bei den Fohlen, in 80 Pflichtspielen erzielte er sieben Toren. "Es hat mir viel bedeutet, vor diesen Fans in diesem Stadion spielen zu dürfen, und ich werde ganz sicher als Fan hierher zurückkommen", sagte Itakura.