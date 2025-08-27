Abschied vom Weltmeister: Der DFB ehrt Hummels

2014 tanzte Mats Hummels mit dem WM-Pokal in Rio de Janeiro - elf Jahre später wird der langjährige Nationalspieler vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) nun offiziell verabschiedet. Vor dem Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels gegen Nordirland am 7. September erhält Hummels in Köln die Würdigung für seine großen Verdienste.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler werden die Ehrung vornehmen. Hummels sei "eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft und des DFB" gewesen, sagte Völler. "An diesen Erfolgen hatte er als Führungsspieler, aber auch als Identifikationsfigur abseits des Platzes erheblichen Anteil. In seiner erfolgreichen Karriere hat er seine Vereine geprägt – mit dem Abschluss bei einem der größten Klubs in der schönsten Stadt der Welt." Zuletzt hatte Hummels wie einst Völler bei der AS Rom gespielt.

Der 36-Jährige wurde vor zweieinhalb Wochen bereits von Borussia Dortmund in großem Rahmen verabschiedet. Für die Nationalmannschaft hatte er am 13. Mai 2010 unter Joachim Löw debütiert, in 78 Länderspielen gelangen dem Innenverteidiger fünf Tore. Von 2012 bis 2021 spielte er alle großen Turniere. Sein letztes Länderspiel war im November 2023.

"Mats Hummels hat in seinen besten Jahren internationale Maßstäbe gesetzt und ist zu einem Vorbild für eine ganze Generation von Verteidigern geworden", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Er war nicht nur in der Nationalmannschaft ein herausragender Innenverteidiger und hat seine Position modern interpretiert. Man hat ihm immer angemerkt, was es ihm bedeutet hat, für Deutschland zu spielen."

Nach dem Spiel in Köln wird zudem Florian Wirtz vom FC Liverpool als Fußballer des Jahres geehrt.