Acht Tote bei Fanbus-Unfall in Brasilien

Ein schwerer Bus-Unfall hat am frühen Sonntagmorgen mindestens acht Fans des brasilianischen Fußball-Erstligisten SC Corinthians das Leben gekostet. Nach ersten Informationen war das Fahrzeug auf der Rückfahrt vom Gastspiel bei Cruzeiro EC (1:1) in Belo Horizonte wohl wegen defekter Bremsen in einer Kurve ins Schleudern geraten und anschließend gegen einen Erdwall geprallt. Viele der 43 Passagiere wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Das Unglück ereignete sich gegen 2.50 Uhr kurz nach der Abfahrt aus Belo Horizonte in Igarape. Der Bus war von der Corinthians-Fangruppe Gavioes da Fiel aus der Region Taubate, rund 130 km vom Klubsitz in Sao Paulo, angemietet worden. Die Bergung der Opfer aus dem zerstörten Buswrack dauerte Stunden.