Addo gründet Initiative gegen Rassismus im Sport

Der ehemalige Bundesligaprofi Otto Addo hat die Initiative "ROOTS – Against Racism in Sport" gegründet. Der Fußball-Nationaltrainer Ghanas will damit ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport setzen. Die Initiative will eine chancengerechte und inklusive Sportwelt schaffen.

"Rassismus im Sport betrifft nicht nur Einzelne – er schadet dem gesamten System. Mit ROOTS wollen wir den Sport stärken, indem wir Vielfalt als Bereicherung verstehen und Diskriminierung keinen Platz mehr lassen", sagte Addo.

Die Initiative vereint die persönliche Betroffenenperspektiven mit der Fachexpertise von BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) und bietet konkrete Lösungen für eine nachhaltige Veränderung in der Sportwelt. Profis aus dem Fußball und anderen Sportarten haben angekündigt, sich der Bewegung anzuschließen.