Älteste DFB-Debütanten: Baumann auf Rang drei

Torwart Oliver Baumann reiht sich mit seinem Länderspieldebüt im reifen Fußballeralter von 34 Jahren und 134 Tagen in eine illustre Liste der Spätberufenen ein. Wenn der Hoffenheimer in der Nations-League-Partie gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ZDF) erstmals das Trikot der Nationalmannschaft tragen wird, tut er dies als drittältester Debütant in der DFB-Geschichte.