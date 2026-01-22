Die Schweizerin, mit ihren rund 16 Millionen Followern auf Instagram eine der bekanntesten Profifußballerinnen der Welt, unterschrieb bei Leicester City einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. In der Women's Super League hatte Lehmann zuvor bereits für West Ham United, den FC Everton und Aston Villa gespielt.

Starspielerin Alisha Lehmann verlässt den FC Como schon nach weniger als einem halben Jahr wieder und kehrt zurück auf die Insel.

"Es fühlt sich fantastisch an, ich bin so glücklich, hier zu sein. Es fühlt sich an wie eine Heimkehr, zurück nach England zu kommen", sagte die 27-Jährige einer Klubmitteilung zufolge: "Leicester ist ein fantastischer Verein. Ich habe das Trainingsgelände und natürlich das Stadion gesehen. Sie wollen den Frauenfußball voranbringen."

Lehmann war erst nach der Heim-EM in der Schweiz im Sommer mit hohen Erwartungen von Juventus Turin zu Como gewechselt (Vertrag bis 2028). Die Schweizer Nationalspielerin gehörte allerdings zu keinem Zeitpunkt zu den Stammkräften und stand in der Liga nur dreimal in der Startelf. Leicester rangiert nach etwas mehr als der Hälfte der Saison als Tabellenzehnter auf dem drittletzten Platz.