Schalke 04 holt Edin Dzeko: Der neue "Mini-Raul" der 2. Bundesliga - ein Kommentar

Edin Dzeko wechselt zum FC Schalke. Der S04 kann mit dem Transfer des 39-Jährigen eigentlich nur gewinnen. Ein Kommentar. Von Mike Stiefelhagen Am 28. Juli 2010 finalisierte der FC Schalke 04 den größten Transfercoup der Vereinshistorie: Raul, die Legende von Real Madrid, schloss sich ablösefrei den Königsblauen an. Es folgten wunderbare Jahre. Sportlich war Schalke in Deutschland oben mit dabei. Die Zeiten haben sich geändert. Die Strahlkraft hat gelitten, sucht für die sportlichen Verhältnisse aber noch immer seinesgleichen. Denn wieder haben die Schalker einen imagereichen Deal eingetütet: Edin Dzeko, einer der besten Stürmer der letzten 20 Jahre, wechselt nach Gelsenkirchen. Schalke reagiert auf Fan-Boykott nach "Gewaltexzess"

Champions-League-Szenarien: Die Ausgangslage von FC Bayern, BVB und Co. Für die 2. Bundesliga ein Traum. Torschützenkönig der Bundesliga (09/10), Serie A (16/17) und Europa League (16/17), Deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, zweimal Englischer Meister mit Manchester City (11/12 & 13/14). 371 Tore in 856 Pflichtspielen sowie 72 Treffer in 146 Länderspielen für Bosnien-Herzegowina. Die Kehrseite: Er ist 39 Jahre alt. Zuletzt angeschlagen. Kaum Spielzeit bei der AC Fiorentina. Ist der Hype gerechtfertigt?

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Schalke 04: Dzeko-Deal hätte kleinen Raul-Effekt Ein klares Ja! Es darf angezweifelt werden, ob Dzeko dem laufintensiven Spielstil seines Landsmannes Miron Muslic noch intensiv folgen kann. Aber das muss er gar nicht. Schalke stellt die beste Defensive der Liga, wenn was fehlt, dann ein abschlussstarker Schütze. Und knipsen kann er auch! In den letzten Spielen mit der Nationalmannschaft spielte er über die vollen 90 Minuten. Als Kapitän von Bosnien & Herzegowina. Traf mehrfach. Die Aufgabe Dzekos ist nicht das pure Pressing. Seine Aura, seine Präsenz, seine Erfahrung - all das hebt Schalke auf ein neues Level. Wie einst Raul geht es nicht nur um die eigenen Fähigkeiten, es geht darum, auch alle drumherum zu stärken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dzeko-Hype größer als jedes Risiko Es ist prestigeträchtig. Und Sportvorstand Frank Baumann glänzte mit seinen letzten Deals. Kein Harakiri. Finanziell soll Dzeko mit Boni bei Treffern gelockt werden und einer möglichen Aufstiegsprämie. Schalkes Strahlkraft, die atmosphärische Arena, seine Verbindungen zu Nikola Katic und Muslic reizen. Ex-Schalker Sead Kolasinac vermittelte. Dzeko sucht einen Ort, seine Karriere ausklingen zu lassen. Ist dabei immer noch ein Monster vor dem Tor. Und wenn er nur als Einwechselspieler und Trainingssenpai fungieren wird - wenn das finanziell stemmbar ist, ist das ein Pflichttransfer. Der Hype ist größer als das Risiko.