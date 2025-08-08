Als Individualcoach: Mittag heuert in San Diego an

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Anja Mittag setzt ihre Karriere als Trainerin in den USA beim NWSL-Klub San Diego Wave fort. In Kalifornien betreut die 40-Jährige die Spielerinnen als Coach für individuelle Entwicklung. "Ich bin dankbar für diese Chance und freue mich darauf, mit dem Team und den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und mich weiterzuentwickeln", schrieb Mittag bei Instagram.

Bis zum Ende der vergangenen Saison hatte die frühere Welt- und Europameisterin beim Bundesligisten RB Leipzig als Co-Trainerin gearbeitet. Headcoach in San Diego ist der frühere Rosengard- und Arsenal-Trainer Jonas Eidevall, zum Wave-Kader gehört unter anderem die französische Starspielerin Delphine Cascarino.

Mittag lief von 2004 bis 2017 insgesamt 158 Mal für die DFB-Frauen auf. Neben dem WM-Titel 2007 gewann sie 2005, 2009 und 2013 die EM, 2016 war sie beim olympischen Gold-Triumph in Rio dabei.