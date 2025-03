Als Tourist in Rom: Hummels witzelt über Ruhepause

Rio-Weltmeister Mats Hummels hat humorvoll auf seine ungewollte "Pause" beim italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom reagiert. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte der deutsche Innenverteidiger ein Foto, auf dem er als Tourist in Rom zu sehen ist. "Den Oscar für den längsten Urlaub bekommt...", schrieb der 36-Jährige darunter und bezog sich damit indirekt auch auf den Klub-Eigentümer Dan Friedkin, der als Produzent des Films Anora fünf Oscars gewann.

Nachdem vor wenigen Monaten noch über eine geplante Vertragsverlängerung von Hummels berichtet wurde, spekulieren italienische Medien inzwischen über seinen Abschied. Sein Vertrag in Rom läuft am 30. Juni 2025 aus. Eine Verbleib ist derzeit laut den italienischen Sportgazetten unwahrscheinlich.

Nach der Pause in der Serie A gegen Como (2:1) am Sonntag hofft Hummels, am kommenden Donnerstag beim Europa-League-Spiel gegen Athletic Bilbao zum Einsatz zu kommen. Zuletzt berichtete La Repubblica, dass der Verteidiger seine Rückkehr nach Deutschland plane. Dabei solle auch sein Sohn eine große Rolle spielen.

Hummels stand zuletzt beim 4:0 gegen Schlusslicht AC Monza in der Liga in der Startelf, seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Sommer kommt er für die Roma auf 15 Pflichtspieleinsätze. Unter Trainer Claudio Ranieri spielt der Weltmeister von 2014 eine deutlich größere Rolle als unter dessen Vorgänger Ivan Juric. "Hummels ist für mich unverzichtbar. Er ist ein Monument", hatte Ranieri zuletzt betont.