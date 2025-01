Ancelotti: Es ist "schwierig" Vinicius Junior zu sein

Trainer Carlo Ancelotti hat seinen Superstar Vinicius Junior nach dessen Platzverweis in Schutz genommen. Es sei "schwierig" Vinicius zu sein, sagte der 65-Jährige am Sonntag. "Ich stecke nicht in seiner Haut, aber ich denke, es ist schwierig. Alles zu ertragen, was passiert ist, die Beleidigungen", all das sei nicht so einfach, sagte Ancelotti.

Bei zahlreichen Auswärtsspielen in Spanien musste der Brasilianer schon rassistische Kommentare ertragen. "Was in den Stadien passiert... - Ich denke, er hat seine Einstellung sehr verbessert, er kann sich weiter verbessern, aber niemand ist perfekt", ergänzte Ancelotti: "Ich denke, er hat viel daran gearbeitet und er hat sich so sehr verbessert, dass er der beste Spieler der Welt ist."

Der FIFA-Weltfußballer hatte beim Sieg in Valencia (2:1) am Freitag die Rote Karte für eine vermeintliche Tätlichkeit gesehen. Die Provokationen von Valencias Torhüter Stole Dimitrievski hatte Vinicius mit einem Stoß in den Nacken gekontert. Dem 24-Jährigen droht nun eine Sperre von mehreren Spielen. Ancelotti hatte im Anschluss bereits angekündigt, Protest einlegen zu wollen und erneuerte seine Aussagen nun. "Wir sind immer noch davon überzeugt, dass es keine Rote Karte war, sondern eine Gelbe Karte. Wir hoffen, dass er nicht gesperrt wird", sagte er.

Trotz Unterzahl hatten die Königlichen dank Luka Modric (85.) und dem ehemaligen Dortmunder Jude Bellingham (90.+6) die Partie in der Schlussphase gedreht und die Tabellenführung in La Liga übernommen.