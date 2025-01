Ancelotti: Vinicius-Sperre unfair - Alaba zurück im Kader

Carlo Ancelotti hat mit Unmut auf die verhängte Sperre von zwei Spielen gegen seinen Schützling Vinicius Junior reagiert. "Sowohl er als auch ich hören, was in den Stadien passiert, die Beleidigungen. Die Sperre ist nicht korrekt", sagte der 65-Jährige vor dem Halbfinale des Supercups gegen RCD Mallorca in Saudi-Arabien am Donnerstag (20 Uhr).