Ancelotti zu Mbappes Krise: "Problem haben wir alle"

Die Krise des Kylian Mbappe - für seinen Vereinstrainer Carlo Ancelotti ist es eine Krise der Königlichen. "Das Problem, das er hat, haben wir alle. Wir haben unseren Rhythmus noch nicht gefunden. Aber ich bin überzeugt, dass Mbappe diesen schwierigen Moment überstehen wird", sagte Ancelotti vor dem Ligaspiel von Real Madrid am Samstag (14.00 Uhr/DAZN) gegen CA Osasuna.

Der Italiener ergänzte mit Blick auf seine Starauswahl: "Schaut auf Vinicius (Junior), Rodrygo oder (Jude) Bellingham. Es ist schwierig für alle." Ancelotti forderte jedoch Optimismus: "Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen, wir müssen ihn oben halten."

Der spanische Meister und Titelverteidiger in der Königsklasse kassierte jüngst zwei heftige Heimniederlagen: Im Clasico gegen den FC Barcelona ging Real mit 0:4 unter, in der Champions League setzte es eine 1:3-Pleite gegen AC Mailand. Mbappe, Königstransfer des Sommers, ging mit unter. Bislang hat er nur sechs Liga-Tore erzielt, davon drei per Elfmeter und nur einen Treffer in den letzten sechs Einsätzen. Viel zu wenig für die Ansprüche des Franzosen.

In der Nationalmannschaft bekommt er mitten in der Formkrise eine Pause. "Ich habe mit ihm gesprochen und diese Entscheidung getroffen, weil ich denke, dass es besser so ist", erklärte Nationaltrainer Didier Deschamps. Ancelotti wollte sich dazu nicht äußern. "Das ist eine Entscheidung des Nationaltrainers, und ich habe nicht das Recht, darüber zu urteilen", sagte er.