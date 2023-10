ARD zeigt Länderspiel gegen Mexiko zeitversetzt noch einmal

Anzeige

Fußball-Fans bekommen das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko auch nach der nächtlichen Übertragung noch in voller Länge zu sehen. Wegen der Anstoßzeit in der Nacht zu Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) zeigt das Erste die in Philadelphia/USA ausgetragene Partie ab 9.00 Uhr zeitversetzt noch einmal.

Bereits zuvor kann das komplette Spiel im re-live oder eine Zusammenfassung auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Die Live-Übertragung startet im Ersten um 1.45 Uhr und ist auch im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Nach seinem erfolgreichen Debüt als Bundestrainer beim 3:1-Sieg der DFB-Elf gegen die USA steht für Julian Nagelsmann das zweite Testspiel gegen Mexiko an. Das Länderspiel-Jahr endet im November mit Partien gegen die Türkei und Österreich.