Arsenal an der Spitze - mit einem 15-Jährigen

Der FC Arsenal hat die Tabellenspitze der Premier League erobert und dabei den zweitjüngsten Spieler der Liga-Geschichte eingesetzt. Der englische Junioren-Nationalspieler Max Dowman wurde beim 5:0 (2:0) gegen Leeds United am Samstag in der 64. Minute eingewechselt - im Alter von 15 Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen. Er gilt als Supertalent.

Absolut kurios dabei: Der Rekordhalter stand ebenfalls auf dem Platz. Ethan Nnaweri ist heute 18, jünger als bei seinem ersten Arsenal-Einsatz am 18. September 2022 (15/5/28) war kein anderer in der Premier-League-Ära seit 1992. Jüngster Bundesliga-Spieler ist Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag, für Borussia Dortmund).

Arsenal ist nach zwei Siegen aus zwei Spielen zumindest vorerst Tabellenführer - vor dem punktgleichen Londoner Rivalen Tottenham Hotspur, der am Samstag 2:0 (2:0) bei Manchester City gewann.