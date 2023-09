Arsenal siegt mit Havertz als Joker

Anzeige

Erstmals ohne Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf ist der FC Arsenal dem englischen Fußball-Meister Manchester City auf den Fersen geblieben. Beim Krisenklub FC Everton gewann Arsenal am fünften Spieltag der Premier League 1:0 (0:0) und verkürzte mit 13 Punkten den Rückstand auf Spitzenreiter City wieder auf zwei Zähler.

Der Titelverteidiger aus Manchester hatte am Samstag mit einem 3:1 bei West Ham United den fünften Sieg im fünften Spiel gefeiert. Vor Arsenal liegen zudem mit ebenfalls 13 Punkten Tottenham Hotspur und der FC Liverpool. Dessen großer Lokalrivale Everton, der in der vorigen Saison erst am letzten Spieltag die Klasse gehalten hatte, liegt mit nur einem Punkt auf einem Abstiegsplatz.

Leandro Trossard (69.) traf für Arsenal um 117-Millionen-Einkauf Declan Rice. Havertz, der im Sommer für rund 75 Millionen vom Londoner Stadtrivalen FC Chelsea zu den Gunners gewechselt war, hatte in den ersten vier Liga-Spielen wie auch beim Gewinn des Community Shields gegen ManCity stets von Anfang an gespielt. Dabei überzeugte der Ex-Leverkusener aber zu selten. Gegen Everton kam Havertz in der 80. Minute ins Spiel.

Zuvor hatte der zweimalige Champions-League-Sieger FC Chelsea am Sonntag seinen enttäuschenden Saisonstart fortgesetzt. Die Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino kam nicht über ein 0:0 beim damit weiterhin sieglosen AFC Bournemouth hinaus und liegt mit fünf Punkten lediglich auf Tabellenplatz 14.

Der Rückstand der Blues auf ManCity beträgt bereits zehn Zähler. Seinen einzigen Saisonsieg hat Chelsea, das im Sommer Spieler für fast eine halbe Milliarde Euro Ablösesumme verpflichtet hatte, beim 3:0 gegen Aufsteiger Luton Town gefeiert