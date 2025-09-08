Aserbaidschan entlässt Nationaltrainer Santos

Portugals EM-Held Fernando Santos ist als Cheftrainer der aserbaidschanischen Fußball-Nationalmannschaft entlassen worden. Das bestätigte der Generalsekretär des Verbandes auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine am Dienstag (18.00 Uhr/DAZN).

Aserbaidschan war mit einem 0:5 gegen Island in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen die Ukraine übernimmt U21-Coach Aykhan Abbasov vorläufig die Leitung des Teams, als Kandidat für die Nachfolge wird der türkische Trainer Engin Firat gehandelt.

Santos hatte im Juni 2024 den Job in Aserbaidschan übernommen, blieb in elf Spielen aber ohne Sieg und holte nur zwei Unentschieden. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2027.

Seine erfolgreichste Zeit als Nationaltrainer hatte der 70-Jährige bei der portugiesischen Nationalmannschaft, mit der er 2016 die Europameisterschaft gewann.