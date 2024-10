Assist und Tor: Cerci führt TSG bei Köln-Rückkehr zum Sieg

Stürmerin Selina Cerci hat die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG Hoffenheim bei ihrem früheren Klub 1. FC Köln zum dritten Saisonsieg geführt. Die zweimalige Nationalspielerin war am Sonntag beim 3:0 (0:0) im Rheinland an zwei Toren der Kraichgauerinnen beteiligt. Während Hoffenheim die Spitzenplätze zumindest in Sichtweite behält, wartet der FC auch nach dem sechsten Spieltag auf den ersten Saisonsieg.