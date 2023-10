Auch Anyomi fehlt DFB-Frauen gegen Island

Anzeige

Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Nations-League-Spiel auf Island am Dienstag (20.00 Uhr/zdfsport.de) auf Nicole Anyomi verzichten. Die Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt trat die Reise nach Reykjavik am Sonntag aufgrund von Kniebeschwerden nicht an, Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch verzichtete auf eine Nachnominierung.

Zuvor war bereits Innenverteidigerin Marina Hegering (Achillessehnenprobleme) nach dem 5:1 gegen Wales am vergangenen Freitag in der Olympia-Qualifikation abgereist. Für die erfahrene Wolfsburgerin hatte Hrubesch Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) in den Kader berufen.