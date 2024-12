Auch Calhanoglu trifft: Inter gewinnt in Cagliari

Italiens Fußballmeister Inter Mailand ist mit dem fünften Ligasieg in Serie vorerst an die Tabellenspitze der Serie A gesprungen. Mit dem gebürtigen Kölner Yann Aurel Bisseck in der Startformation siegte das Team von Trainer Simone Inzaghi bei Cagliari Calcio mit 3:0 (0:0) und schob sich dank des besseren Torverhältnisses an Atalanta Bergamo vorbei.