Auch Däbritz und Marozsan verlassen Lyon

Auch Sara Däbritz und Dzsenifer Marozsan werden den französischen Fußball-Meister Olympique Lyon wie Laura Benkarth verlassen. Zwei Tage nach dem erneuten Gewinn der Meisterschaft verabschiedete sich Nationalspielerin Däbritz (30) am Sonntag nach drei Jahren im OL-Trikot via Instagram bei den Fans: "Es war eine Ehre, diese Farben zu tragen. Dieses Kapitel wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."