Auch mit neuem Coach: Füllkrug und West Ham ohne Sieg

Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug und West Ham United haben auch mit Nuno Espírito Santo an der Seitenlinie den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Die Londoner kamen am Montagabend in der Premier League beim FC Everton nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mit nur vier Punkten aus sechs Spielen bleibt West Ham als Tabellen-19. auf einem Abstiegsplatz.

Erst am Samstag hatte sich der Verein nach nur neun Monaten von Coach Graham Potter getrennt und Nuno Espírito Santo als Nachfolger vorgestellt. Bei seinem ersten Spiel auf der Trainerbank setzte der Portugiese auf Füllkrug in der Startelf. Michael Keane (18.) brachte das Heimteam in der ersten Halbzeit in Führung, der englische Nationalspieler Jarrod Bowen (65.) erzielte den Ausgleich. In der Schlussphase hatte Füllkrug dann den Siegtreffer auf dem Fuß, im entscheidenden Moment stand dann aber Teamkollege Luis Guilherme im Weg (88.).