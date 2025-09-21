Auch ohne Müller: Vancouver feiert Klubrekord - Messi glänzt

Auch ohne den angeschlagenen Thomas Müller haben die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer einen neuen Klubrekord aufgestellt. Durch den 2:0 (2:0)-Sieg bei Sporting Kansas City feierten die Kanadier wettbewerbsübergreifend ihren vierten Sieg in Serie und stellten in der MLS nach 29 Spielen auf 55 Punkte - zwei mehr als in der bisherigen Rekordsaison 2015.

Édier Ocampo (2.) und Müller-Vertreter Kenji Cabrera (43.) schossen die Whitecaps auf Rang zwei in der Western Conference, die insgesamt nun 56 erzielten Tore bedeuten ebenfalls einen neuen Klubrekord. Der Rückstand auf Tabellenführer San Diego FC beträgt bei zwei Spielen weniger nur noch zwei Punkte. Die Play-offs hatte Vancouver bereits zuvor sicher.

Müller war eine Woche nach seinem Dreierpack an seinem 36. Geburtstag gegen Philadelphia Union (7:0) laut Klub-Angaben aufgrund von Adduktorenproblemen erst gar nicht mit nach Kansas City geflogen. Ob der Weltmeister von 2014 am Mittwoch gegen die Portland Timbers wieder dabei sein kann, ließen die Whitecaps zunächst offen.

Superstar Lionel Messi führte Inter Miami derweil mit einer weiteren Glanzleistung zum 3:2 (1:0)-Sieg über DC United. Der argentinische Weltmeister bereitete das 1:0 vor, erzielte die anderen beiden Treffer auf Vorlage seiner ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Jordi Alba und Sergio Busquets überaus sehenswert selbst (66., 85.) - und überließ seinem Teamkollegen Mateo Silvetti sogar noch einen Elfmeter, den der 19-Jährige jedoch an die Latte setzte (72.).

Mit seinem siebten Doppelpack der Saison und seinem 22. Tor im 22. Spiel übernahm Messi die Führung in der Torschützenliste der MLS. "Seine Fähigkeit, nicht nur Tore zu schießen, sondern auch Situationen zu erkennen und das Team auf seinen Schultern zu tragen, wenn wir ihn am meisten brauchen: Das ist der Vorteil, ihn zu haben - und heute konnten wir davon profitieren", sagte Miami-Trainer Javier Mascherano über den achtmaligen Weltfußballer.

Miami kletterte dank des Sieges mit 52 Punkten aus 28 Spielen auf Rang fünf im Osten und hat die Play-offs damit fest vor Augen.