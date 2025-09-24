Aus für WM-Qualifikation? Havertz fehlt noch länger

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss wohl für den Rest der WM-Qualifikation auf Offensivstar Kai Havertz verzichten. Teammanager Mikel Arteta vom FC Arsenal sprach vor dem Ligapokalspiel am Mittwochabend bei Port Vale davon, dass Havertz noch "Monate" ausfallen könne. "Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nur Wochen werden. Man weiß nie, denn Kai ist ein besonderer Typ", sagte Arteta.

Die WM-Qualifikationsspiele im Oktober und November dürften für den ehemaligen Leverkusener aber zu früh kommen. Havertz hatte sich Ende August aufgrund einer Knieverletzung einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen. Über die Ausfalldauer hatte Arsenal danach keine Angaben gemacht. "Wir vermissen ihn sehr. Hoffentlich kommt er zurück, und zwar langfristig. Deshalb ist es sehr wichtig, auf sein Knie zu achten. Bisher macht er gute Fortschritte", sagte Arteta nun.

Havertz hatte in der vergangenen Saison schon große Teile der Rückrunde nach einer Operation aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im November 2024 in Ungarn. Für das Final Four in der Nations League stand Havertz ebenfalls nicht zur Verfügung, auch in den ersten Qualifikationsspielen in der Slowakei (0:2) und gegen Nordirland (3:1) wurde der 26-Jährige schmerzlich vermisst.

Nagelsmann muss in den verbleibenden Spielen gegen Luxemburg (10. Oktober und 14. November), Nordirland (13. Oktober) und die Slowakei (17. November) ohnehin improvisieren. Torhüter Marc-André ter Stegen und Jamal Musiala werden in diesem Jahr nicht mehr in die DFB-Auswahl zurückkehren. Abwehrchef Antonio Rüdiger fällt nach einer schweren Oberschenkelverletzung wochenlang aus. Wann Torjäger Tim Kleindienst wieder zur Verfügung stehen wird, ist unklar.