Ausschreitungen nach Sturm-Meisterfeier in Graz

Nach dem Meisterschaftsgewinn von Sturm Graz in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist es zu teils schweren Ausschreitungen gekommen. Angaben der Polizei zufolge wurden am Samstagabend und in der folgenden Nacht fünf Sicherheitskräfte sowie zwei Polizisten verletzt. Die Beamten mussten ärztlich behandelt werden, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Über den Gesundheitszustand der betroffenen Securitymitarbeiter ist bislang nichts Näheres bekannt.

Dem Bericht der Polizei zufolge sei die Situation auf dem Vorplatz des Stadions gegen 21.30 Uhr eskaliert: Vermummte, teils mit Eisenstangen bewaffnet, hätten Sicherheitskräfte attackiert. Polizisten seien beim Einschreiten mit Glasflaschen, Mülltonnen und Bierbänken beworfen worden. Die Polizei konnte die Lage mit verstärktem Einsatz beruhigen. Im weiteren Verlauf des Abends und der Nacht sei es dann zu weiteren Zwischenfällen, unter anderem vor einem Vereinslokal, gekommen.

Laut Polizei gab es zu keinem Zeitpunkt Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen der beteiligten Vereine. Die Gewalt habe sich ausschließlich gegen Polizei und Sicherheitsdienste gerichtet.

Sturm Graz hatte sich am Samstag durch ein 1:1 gegen den direkten Verfolger Wolfsberger AC am letzten Spieltag die Meisterschaft gesichert. Der Traditionsklub aus der Steiermark holte sich damit den entscheidenden Punkt, um zum zweiten Mal in Folge den Titel in der österreichischen Bundesliga zu gewinnen.