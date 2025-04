Australien: Massenschlägerei am Rande von U7-Fußballturnier

Benjamin Mendy (Vorwurf der Vergewaltigung)

Manchester Citys Benjamin Mendy muss weiterhin in U-Haft bleiben. Der Kautionsantrag des Franzosen, gegen den wegen des Vorwurfs mehrerer Vergewaltigungsdelikte und sexueller Nötigung ermittelt wird, wurde von einem englischen Gericht in Chester abgelehnt. Es war bereits der dritte Kautionsantrag Mendys, der nicht genehmigt wurde. Damit muss der Außenverteidiger voraussichtlich bis zum geplanten Prozessauftakt im Januar 2022 in Untersuchungshaft in einem Gefängnis in der Nähe von Liverpool bleiben. Der 27-Jährige wurde im August 2021 wegen des Verdachts der Vergewaltigung in mehreren Fällen verhaftet. Zwischen Oktober 2020 und August 2021 soll Mendy drei Frauen in seinem Haus in Cheshire sexuell belästigt haben. Am 24. Januar 2022 soll der Prozess gegen ihn beginnen.