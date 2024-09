Australien: Schotte Sermanni übernimmt die Matildas

Der Schotte Tom Sermanni geht in seine dritte Amtszeit als Trainer der australischen Fußballerinnen. Nach der Trennung von Tony Gustavsson kehrt der 70-Jährige übergangsweise auf seinen früheren Posten zurück, Sermanni hatte die Matildas bereits von 1994 bis 1997 und von 2005 bis 2012 betreut - länger als jeder andere. Australien ist am 28. Oktober in Duisburg nächster Länderspielgegner der deutschen Frauen.