Barca, Bayern und Co. bei U15-Turnier in Stuttgart

Weltmeister Sami Khedira als besonderer Gast, dazu Topteams wie der FC Barcelona und Bayern München auf dem Rasen: Bei der fünften Auflage des Porsche Fußball Cup in Stuttgart messen am Wochenende wieder U15-Teams aus ganz Europa ihre Kräfte, Sport1 überträgt das Finale im Robert-Schlienz-Stadion am Sonntag ab 13.45 Uhr live im linearen Fernsehen, die übrigen Begegnungen sind auf sport1.de sowie dem YouTube-Kanal des Senders zu sehen.

"Es ist klasse, dass wir auch in diesem Jahr wieder acht hochklassige internationale Mannschaften in Stuttgart begrüßen dürfen und tollen Sport sehen. Das Turnier begeistert alle Altersschichten", sagte Khedira, der als Markenbotschafter der Porsche Jugendförderung die Gruppenauslosung übernimmt und sowohl am Samstag als auch Sonntag vor Ort ist.

Neben Titelverteidiger Barcelona und den Bayern sind Red Bull Salzburg, der VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Erzgebirge Aue und die Stuttgarter Kickers am Start. "Für unsere Spieler ist es immer eine wertvolle Erfahrung und eine hervorragende Gelegenheit zur Weiterentwicklung, außerhalb Kataloniens zu reisen", sagte Alex Fernández, Trainer der U15 des FC Barcelona.

Los geht es am Samstag mit sechs Gruppenspielen. Eine besondere Idee hat sich der Sponsor ausgedacht: Für jeden Treffer spendet Porsche mit der Aktion "Tore für Charity" 400 Euro an die Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg.