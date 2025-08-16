Barca registriert García und Rashford rechtzeitig

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat kurz vor dem Saisonstart sowohl Torhüter Joan García als auch Stürmer Marcus Rashford bei der Liga registriert. Trainer Hansi Flick kann das Duo somit am Samstagabend im Auswärtsspiel bei RCD Mallorca (19.30 Uhr) einsetzen, sowohl La Liga als auch Barca bestätigten den Schritt nach einem wochenlangen Hin und Her. Garcia erhält die Rückennummer 13, Rashford die 14.

Auslöser der geglückten Registrierung war die Einstufung von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen als Langzeitverletzter am Mittwoch. Nur durch die lange Ausfallzeit von ter Stegen konnte Barca 80 Prozent von dessen Gehalt für die Registrierung neuer Spieler verwenden.

Ter Stegen fällt wegen einer Rückenverletzung lange aus, auch Torhüter Wojciech Szczesny ist aktuell nicht registriert. Der eigentlich schon ausgemusterte Iñaki Peña stand kurz vor seiner Rückkehr ins Barca-Tor, nun kann aber der für 25 Millionen Euro vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona geholte García spielen. Der englische Nationalstürmer Rashford war auf Leihbasis für ein Jahr von Manchester United nach Barcelona gekommen.