Barca sichert sich Talent Bardghji

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat seinem reichhaltigen Talentepool eine weitere große Hoffnung hinzugefügt. Die Katalanen verpflichteten den schwedischen Offensivspieler Roony Bardghji vom dänischen Klub FC Kopenhagen und statteten den 19-Jährigen mit einem Vertrag bis 2029 aus. Er kostet 2,5 Millionen Euro plus mögliche Boni.

Der Rechtsaußen wurde in Kuwait geboren und debütierte 2021 im Alter von 16 Jahren bei den FCK-Profis. In 84 Spielen für den Klub hat er 15 Tore erzielt, in der Champions League zeigte er auch gegen den FC Bayern sein Talent. Wegen seiner Dribbelkünste wird der Rechtsaußen auch "schwedischer Messi" genannt.

Die vergangene Saison verpasste Bardghji wegen eines Kreuzbandrisses allerdings nahezu komplett. Bei Barca ist er zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen.