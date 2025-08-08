Barca-Stürmer Lewandowski für Saisonstart fraglich

Stürmerstar Robert Lewandowski droht den Saisonauftakt von Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona zu verpassen. Der Klub gab am Freitag bekannt, dass der 36 Jahre alte Angreifer muskuläre Probleme im linken Oberschenkel hat. Eine genaue Ausfallzeit nannte Barca nicht.

Fest steht, dass der Pole für das letzte Testspiel vor dem Ligastart am Sonntag (20.00 Uhr) gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger Como 1907 nicht zur Verfügung steht. Damit wackelt auch sein Einsatz im ersten Pflichtspiel der neuen Saison – die Mannschaft von Trainer Hansi Flick startet am 16. August bei Real Mallorca in die neue La-Liga-Spielzeit.

In der vergangenen Saison hatte der Pole mit 42 Treffern in 52 Einsätzen maßgeblichen Anteil am Gewinn des Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup.