Barca verlängert mit Koundé bis 2030

Trainer Hansi Flick kann beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona auch in Zukunft auf den französischen Nationalspieler Jules Koundé setzen. Die Katalanen gaben am Freitagabend bekannt, dass der Vertrag mit dem 26 Jahre alten Rechtsverteidiger vorzeitig bis 2030 verlängert wurde. Koundé war 2022 vom Ligarivalen FC Sevilla für 50 Millionen Euro zu Barca gewechselt. Dort entwickelte er sich zu einem Schlüsselspieler auf der rechten Außenbahn. Inzwischen stehen 191 Spiele in LaLiga, 61 Europapokalpartien und 42 Länderspiele in seiner Vita.