Barcala legt los: Bayern starten neue Zeitrechnung

Mit einem Rumpfteam hat beim Double-Gewinner Bayern München am Montag eine neue Ära begonnen. Der neue Trainer José Barcala startete mit acht Spielerinnen in seine Amtszeit, darunter waren unter anderem Kathi Naschenweng, Caro Simon und Mala Grohs. Ohne die 18 EM-Teilnehmerinnen standen zunächst Leistungstests an.

"Ich freue mich sehr auf die neue Spielzeit und die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft", sagte Barcala (43): "Meine ersten Tage hier waren sehr schön – die Atmosphäre im Verein und im Team ist sehr familiär und herzlich." Nach der Arbeit an den Grundlagen will sich der Spanier "Schritt für Schritt der Taktik und unserer Spielidee widmen".

Die Bayern haben hohe Erwartungen an den Nachfolger von Erfolgscoach Alexander Straus. "Wir haben in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Arbeit geleistet - jetzt geht es darum, auch der Erwartungshaltung in Richtung europäischer Spitzenfußball gerecht zu werden", sagte Klubdirektorin Bianca Rech dem SID und betonte: "Das Team und die Verantwortlichen sind sich einig: Wir wollen jetzt einen Schritt weiter gehen."

In der vergangenen Saison war in der Champions League im Viertelfinale gegen Olympique Lyon (0:2/1:4) Endstation. "Es geht gar nicht immer so sehr darum, etwas anders und besser zu machen", sagte Rech über den Auftrag an Barcala, "sondern es geht einfach darum, wie kann man den erfolgreichen Weg weiterführen. Das steht über allem."

Die Meisterschaft sei "der wichtigste Titel, weil du damit den Eintritt in die Champions League gewährleistest und zeigen kannst, wer in Deutschland die Nummer eins ist", meinte Rech. "Aber klar, um einen nächsten Schritt zu machen, müssen und wollen wir in Europa zeigen, dass wir noch zu mehr in der Lage sind."

Braucht es dazu weitere Top-Spielerinnen? "Es gibt sicherlich ein oder zwei Positionen, wo man immer nochmal überlegen kann oder muss", sagte Rech. Grundsätzlich sieht sie die Bayern aber "sehr gut aufgestellt" für die neue Saison, die der Meister in der Bundesliga mit dem "Highlightspiel" am 6. September gegen Bayer Leverkusen in der Allianz Arena eröffnet.