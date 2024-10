Baumann vor DFB-Premiere: "Will der Mannschaft helfen"

Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann will sich vor seinem Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht unter Druck setzen. "Mich persönlich treibt immer das Maximalste an. Ich freue mich auf mein Spiel und dann sehen wir weiter. Ich möchte ein gutes Spiel machen, der Mannschaft auf und neben dem Platz helfen", sagte der 34-Jährige, der im Nations-League-Spiel in Bosnien-Herzegowina am Freitag den verletzten Marc-Andre ter Stegen ersetzen wird, bei DAZN.