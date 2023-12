Bayer-Frauen beenden Sieglosserie

Anzeige

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben ihre Sieglosserie in der Bundesliga beendet und Kontakt zu den Europapokalplätzen aufgenommen. Die Werkself bezwang zum Auftakt des zehnten Spieltags den Tabellenletzten MSV Duisburg mit 4:1 (1:1) und kletterte vorerst auf Rang vier.

Die isländische Nationalspielerin Karolina Vilhjalmsdottir erzielte schon in der vierten Minute das Führungstor für die Gastgeberinnen, die am Montag noch 0:3 beim deutschen Meister Bayern München verloren hatten. Zuvor hatte es drei Remis in Folge gegeben. Natalie Muth glich noch vor der Pause aus (38.), doch Kristin Kögel (62.), Nikola Karczewska (69.) und Verena Wieder (90.+5) schossen Bayer zum Sieg. Kurz vor Schluss sah Muth die Gelb-Rote Karte (89.).