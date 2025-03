Bayern-Boss Dreesen: Klub-WM ist "keine Lustreise"

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen hat die Wichtigkeit der Klub-WM für die Spieler des Fußball-Rekordmeisters betont. "Alle Spieler sind heiß. Sie wollen nicht nur teilnehmen, sie wollen auch gewinnen", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende am Rande der Trophy Tour des neuen FIFA-Wettbewerbs in München: Man wolle "möglichst weit kommen. Es ist keine Lustreise."

Der Weltverband hatte zuletzt angekündigt, eine Milliarde US-Dollar Preisgeld auszuschütten (etwa 930 Millionen Euro). Das Turnier sei für die Münchner laut Dreesen "natürlich zuallererst eine sportliche Challenge", dies sei das "Allerwichtigste". Dennoch habe der Wettbewerb "eine finanzielle Attraktivität", sagte der 57-Jährige.

Der Terminhatz - vorher findet noch das Final Four der Nations League (4. bis 8. Juni) statt - und der hohen Belastungen der Spieler ist sich Dreesen bewusst: "Die größte Herausforderung wird, wie wir den Spielern ein Stückchen Ruhe beschaffen können vor der nächsten Saison."

Die Klub-WM findet vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA statt. Etwa einen Monat nach dem Endspiel startet in Deutschland mit der ersten Runde des DFB-Pokals (15. bis 18. August) und dem Supercup (16. August) schon wieder die neue Saison.

Bis zum Saisonstart werde man den Kader "wieder ausgeruht und fit bekommen", sagte der Bayern-Boss - und stellte klar: "Den Kader hierfür einfach aufzublähen - das wollen wir nicht. Denn dann kämen unsere jungen Spieler gar nicht mehr zum Zuge."

Die Münchner, die ihr Basecamp in Orlando aufschlagen werden, stehen vor großen logistischen Herausforderungen, denn: "Wir waren als Mannschaft, als Verein noch nicht fünf Wochen am Stück auf einem Turnier unterwegs", erklärte Dreesen. Es sei "immer etwas Besonderes, wenn das erste Mal ein Turnier stattfindet, das es so noch nicht gegeben hat."