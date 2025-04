Bayern-Frauen: Hainer denkt an "europäische Spitze"

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben das historische Double vor Augen - doch Präsident Herbert Hainer dachte nach dem Gewinn des Titel-Hattricks schon in größeren Dimensionen. "Man sieht eine stetige Entwicklung. Der nächste Schritt muss sein, in Europa ganz vorne reinzukommen. Der Weg, wie wir ihn vorgeschrieben haben, jedes Jahr ein Stückchen besser, um dann in die europäische Spitze zu kommen, ist genau richtig", sagte Hainer in ZDF und bei MagentaSport.

Die Bayern-Frauen waren in diesem Jahr in der Champions League im Viertelfinale an Olympique Lyon gescheitert. Erst zweimal in der Vereinsgeschichte hatten sich die Münchnerinnen für das Halbfinale der Königsklasse qualifiziert (2019/Aus gegen Barcelona und 2021/Chelsea). Um den erhofften Schritt zu machen, müsse man nun, so Hainer, "die Mannschaft punktuell verstärken".

Doch zunächst einmal muss Direktorin Bianca Rech, der Hainer einen "tollen Job" attestierte, einen Nachfolger für Alexander Straus finden. Der Erfolgstrainer, der die FCB-Frauen zum dritten nationalen Titel in Folge geführt hat, wechselt zu Angel City FC in die USA. Eine Entscheidung steht offenbar bevor.

"Wir sind in den Endzügen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir wissen nicht seit gestern, dass Alex uns verlassen wird. Aber ihr versteht auch, dass wir zu laufenden Gesprächen keine Stellung nehmen. Es wird auf jeden Fall ein Trainer", sagte Rech. Spekuliert wurde bereits über den Niederländer Andries Jonker, der nach der EM als Bondscoach aufhört und eine Münchner Vergangenheit hat.

Bereits am Donnerstag (16.00 Uhr/ARD und Sky) haben die Bayern-Frauen nach dem dritten nationalen Titel in Folge, dem insgesamt siebten, gegen Werder Bremen die Chance, sich erstmals das Double zu sichern. Deshalb wurde am Sonntag auch "nicht groß gefeiert", sagte ein "sehr stolzer" Straus. Denn, so Nationalspielerin Klara Bühl: "Der Pokalsieg wäre die Kirsche auf der Torte."